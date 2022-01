Napoli United scatenato, arriva un altro argentino: l'attaccante Capellino

Napoli United scatenato sul mercato. E' Nicolas Capellino (nella foto) il nuovo acquisto dei multietnici. Attaccante argentino, classe 1989, Capellino vanta esperienze in Primera Nacional argentina, in serie D con la maglia della Maceratese, Cuneo e Bra. In patria ha giocato anche con lo Sportivo Belgrano e Club Social y Deportivo Madryn. Ieri il Napoli United, guidato da Diego Maradona junior e che milita nel campionato di Eccellenza, aveva ufficializzato l'acquisto di un altro attaccante argentino: Alan Arario, 26 anni, con un passato nelle fila di Frattese, Afragolese e Giugliano.