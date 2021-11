Napoli United, capitan Akrapovic in campo con una maschera di ultimissima generazione

Aaron Akrapovic, il capitano del Napoli United che aveva rimediato la frattura al setto nasale nel match con il Pianura Napoli nord, sarà regolarmente in campo nella sfida con la capolista Puteolana. Il forte difensore scenderà sul terreno di gioco del Vallefuoco di Mugnano (il match è in programma sabato) con una maschera protettiva, unica nel suo genere, realizzata da Ortopedia Meridionale. La maschera protettiva è stata realizzata con una tecnologia innovativa che, grazie alla scannerizzazione del volto dell’atleta, ha permesso di consegnare un prodotto personalizzato al 100 per cento realizzato con materiali riciclabili. Una tecnica assolutamente nuova per l’Italia e utilizzata da pochissime aziende a livello europeo.