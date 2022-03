Napoli United, capitan Akrapovic: «Siamo una squadra di valore»

Entusiasmo alle stelle in casa Napoli United, reduce dal successo sul campo della capolista Puteolana. La compagine di Maradona junior si gode il secondo posto e sogna un finale di stagione ancor più ricco di soddisfazioni. Per tutti parla il capitano Aaron Akrapovic: "Ho atteso il girone di ritorno per dire questa cosa - spiega il difensore multietnico - Ci avevano detto che eravamo una squadra da salvezza e invece abbiamo dimostrato con i fatti quanto valiamo. Noi a differenza di altri non abbiamo mai offeso nessuno". Gli fa eco il presidente Antonio Gargiulo: "Con la Puteolana, che non aveva mai perso in campionato, abbiamo disputato una grande partita. Ci godiamo il successo, ma siamo già proiettati al futuro".