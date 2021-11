Napoli United, colpito da un pugno in gara: frattura al naso per Akrapovic

Frattura multipla al setto nasale per Akrapovic, difensore e capitano del Napoli United, colpito con un pugno al volto da un calciatore della Nuova Napoli nord nel corso dell'ultimo turno di campionato. La gara ha visto i multietnici imporsi per 4-0. Il Napoli United, attraverso la propria pagina Facebook, ha diffuso le immagini dell'accaduto e postato una successiva nota. "Questo il vergognoso pugno dato volontariamente da Carmine Sinigaglia, capitano del Pianura Napoli Nord. L'arbitro ha estratto solo il cartellino giallo, il guardialinee non gli ha segnalato nulla". Il calciatore colpito e la società stanno valutando la possibilità di formalizzare una denuncia o un esposto presso le autorità competenti.