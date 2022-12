Napoli United corsaro: battuto il Pomigliano al fotofinish nel big match della 16esima

ll Napoli United si aggiudica il big match della sedicesima giornata di campionato. I multietnici, sotto di un gol nel primo tempo, espugnano il Papa di Cardito piegando di misura (2-1) i padroni di casa del Pomigliano. Una vittoria al fotofinish per consolidare il primato in classifica. Gara equilibrata e giocata su ritmi blandi nel primo tempo, ripresa più vivace con gli ospiti in grande spolvero e padroni del gioco. Il Pomigliano passa in vantaggio con Liberti al 29' del primo tempo. Nella ripresa, Renelus (entrato a gara in corso) e Arario (in pieno recupero) infrangono i sogni di un Pomigliano generoso, ma apparso stanco e poco determinato nei momenti clou della sfida.