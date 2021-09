Napoli United, prima di Coppa Italia: al Vallefuoco arriva l'Internapoli Casoria

E' il battesimo ufficiale della stagione. Il Napoli United, giuidato in panchina da Diego Maradona junior, domani fa il suo esordio in Coppa Italia affrontando l'Fc Giugliano 1928 (Internapoli Casoria) allo stadio Vallefuoco di Mugnano. Il fischio d'inizio del match è fissato per le ore 16. La compagine ospite sta vivendo una fase particolarmente travagliata: il club, al momento, è gestito da Riccardo Franceschini ma l'ex proprietario del Giugliano, l'imprenditore Mario Pellerone e lo spagnolo Roberto Garcia, ex socio del Giugliano, hanno ingaggiato una battaglia per riottenere il titolo sportivo.