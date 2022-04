Napoli United e Federico II insieme nell'Equal opportunity in Youth Work

“Equal Opportunity in Youth Work”, l’associazione Napoli United e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno rappresentato l’Italia all’interno del progetto europeo tenutosi nella città di Marmaris, in Turchia. Il progetto è stato finanziato dall’Agenzia nazionale turca, Türkiye Ulusal Ajansı, nell'ambito del Programma Erasmus + supportato dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di condividere e sviluppare nuovi metodi per rafforzare le capacità degli youth workers che operano, presso le rispettive organizzazioni d’origine, con la finalità di includere persone con disabilità fisiche o mentali, nonché i giovani con minori opportunità, e di disegnare nel contempo attività coerenti con i loro bisogni ed obiettivi.

Al Training Course hanno preso parte 36 youth workers provenienti da otto paesi europei e non - Albania, Germania, Italia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Turchia - aderenti al Programma Erasmus + e impegnati in 13 differenti istituzioni ed ONG. Le attività si sono svolte interamente in lingua inglese.