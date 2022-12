Napoli United, festa a Mugnano: quattro gol al Massalubrense

Vince e convince il Napoli United, che al Vallefuoco di Mugnano strapazza anche il Massalubrense: 4-0 lo score in favore degli uomini di Maradona junior.

Gara senza storia, fin dalle prime battute. I padroni di casa passano con Giordano alla mezz'ora: il centrocampista, con bel tocco di tacco, batte Borrelli.

Dopo tre minuti è Baumwollspinner a raddoppiare con un tiro dal limite deviato in porta da un difensore ospite. Massalubrense in dieci sul finire del tempo per l'espulsione di Inserra.

Nella ripresa tutto facile per il Napoli United, ancora a segno con Gioielli (tiro a giro di pregevole fattura) e con Renelus. Nel finale i padroni di casa, che con questo successo consolidano il primato in classifica, sfiorano in più occasioni la quinta marcatura.