Napoli United e Frattese si dividono la posta: 0-0 nel match di cartello

Termina in parità (0-0) il match di cartello del girone B del campionato di Eccellenza. Napoli United e Frattese si dividono la posta al termine di un incontro piacevole ed equilibrato. I nerostellati partono meglio e nella prima mezz'ora vanno vicini alla rete del vantaggio con Prisco e Signorelli, che non riescono a finalizzare le buone trame orchestrate lungo l'out di sinistra. La squadra di Maradona, reduce dall'impresa sul campo della Puteolana, si scuote solo sul finire del tempo, quando Arrulo spreca da favorevole posizione. Nella ripresa i padroni di casa sembrano più pimpanti, ma è la Frattese a costruire altre due buone occasioni. La prima porta la firma di Visconti, ma sul bel tiro dal limite è attento Giordano. In pieno recupero gli ospiti tentano l'ultimo assalto ma la conclusione di Manzi si spegne sul fondo.