Napoli United, ira Gargiulo: «Danneggiati dagli arbitri, vergogna»

Napoli United su tutte le furie. La vittoria nell'ultimo turno con il Savoia, sconfitto dai multietnici in pieno recupero, non ha placato le polemiche sull'operato dell'arbitro.

Napoli United, 1-0 contro il Savoia: espulso Maradona junior per proteste

«E' una vergogna - tuona il presidente del Napoli United Antonio Gargiulo (nella foto) - Hanno fatto di tutto per non farci vincere. Questo non è calcio, ci hanno annullato un gol regolarissimo e ostacolato in ogni modo. Invito il designatore a prenderne atto - aggiunge il massimo dirigente - Così non si può andare avanti». Ultimo turno contrassegnato anche dall'espulsione di Diego Maradona junior, tecnico del Napoli United, per proteste.