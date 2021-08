Napoli United, Gargiulo: «Noi e altri penalizzati»

Napoli United sempre più protagonista del mercato. I "leoni" hanno ufficializzato l'arrivo di Emiliano Carlos Santoro, difensore centrale classe 1988, con doppia nazionalità argentina e italiana, che vanta numerose esperienze in Italia con Taranto, Ginosa, Tonara, Civitanovese, Belvedere, Virtus Cilento. Santoro si aggiunge ai tanti altri argentini o italo-argentini acquistati nei giorni scorsi dal club presieduto da Antonio Gargiulo (nella foto). Il massimo dirigente è tornato a far sentire la propria voce all'indomani dell'ufficializzazione dei gironi campani di Eccellenza. Il torneò prenderà il via l'11 e il 12 settembre. Il Napoli United, che disputa le proprie gare interne a Mugnano, è inserito nel girone B.

“Come al solito - spiega Gargiulo - sono stati formati dei gironi concriteri prettamente territoriali che nulla hanno a che vedere con i meriti sportivi. Aspiravamo a qualcosa di diverso, in modo che il campionato fosse più avvincente e omogeneo e che le squadre che hanno maggiore blasone ed una stabilità societaria fossero distribuite equamente nei tre gironi. Ma la cosa più grave è che c’è una grande confusione, perchè ci sono titoli che girano per la provincia di Napoli come se fossero delle pizze. Assistiamo - aggiunge - senza prendere posizione, ad un via vai di titoli che definirei ridicolo e tutto ciò non è giusto e corretto nei confronti delle varie realtà regionali".