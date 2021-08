Il Napoli United scopre le carte: sabato il primo test con il Giugliano

Prima, attesissima amichevole della stagione per il Napoli United di Diego Maradona junior. I multietenici saranno di scena sabato a Giugliano (ore 17) contro la compagine di casa iscritta al campionato di serie D. Al match, come comunicato dalla società giuglianese, non potranno assistere i tifosi, ma solo un limitato numero di giornalisti in possesso di green pass o con copia del tampone avente esito negativo.

Il Napoli United - che partecipa al campionato di Eccellenza - esordirà in Coppa Italia ai primi di settembre contro l'altra compagine di Giugliano che ha trasferito il titolo sportivo a Casoria.