Napoli United, per Maradona junior primi tre punti contro il Mondragone

Esordio vittorioso in campionato per il Napoli United di Diego Maradona junior. La compagine multietnica ha regolato di misura (1-0) il Mondragone con una rete di Sheriff, a segno in avvio di ripresa. Gara equilbrata e molto combattuta al Vallefuoco di Mugnano. I padroni di casa del Napoli United vanno vicino al gol in diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo, con Musso, Navarrete e Minutella che impensieriscono il portiere ospite. I casertani si fanno vedere in contropiede, ma in un paio di occasioni Giordano sventa il pericolo.

Nei primi minuti della ripresa Diego Maradona Junior indovina i cambi: entrano Barone e Sheriff ed è proprio quest'ultimo, dopo scambio in area di rigore con l'altro neo entrato, a siglare la rete che vale i tre punti. I primi in campionato.