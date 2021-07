Napoli United, il presidente Gargiulo: «Giocheremo ancora a Mugnano»

Il Napoli United, da qualche giorno guidato in panchina da Diego Maradona Junior, giocherà ancora a Mugnano. Lo ha annunciato il presidente del club multietnico Antonio Gargiulo. I biancoverdi disputeranno le gare interne del campionato di Eccellenza e le sedute di allenamento nell'impianto comunale dedicato alla memoria di Alberto Vallefuoco. "Siamo in attesa - spiega Gargiulo - del completamento dei lavori dell'impianto del rione Sanità. Per ora la struttura non è ancora pronta". E' fissata per domani, invece, la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, Diego Maradona junior, in passato calciatore del Napoli United.