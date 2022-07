C'è anche la squadra di Maradona jr, Napoli avrà di nuovo due squadre

Poche settimane ancora, poi Napoli avrà nuovamente due squadre cittadine. Non un derby, certo, perché l'altro club sarà iscritto al campionato di Eccellenza. E' quello creato da Antonio Gargiulo nel segno della solidarietà, dopo l'importante esperienza dell'Afro Napoli, e sarà anche nella prossima stagione diretto in campo da Diego Armando Maradona jr.

Dopo aver giocato al Vallefuoco di Mugnano, il Napoli United sbarca al Rione Sanità. Giocherà al campo San Gennaro, come da progetto dello scorso anno, poi non attuato per una serie di motivi burocratici.

Felice Diego jr, anche per ragioni familiari: «Per noi è importante essere in città e abbracciare un quartiere a cui sono molto affezionato. Mio nonno è del Rione Sanità e per me è motivo di grande orgoglio giocare là. Ci darà quel senso di appartenenza che in questi ultimi anni è venuto meno. Siamo stati benissimo a Mugnano ma il pubblico era sempre poco. Aiuterà la squadra avere una sua casa facendo così valere realmente il fattore campo. A breve annunceremo dei nuovi acquisti che hanno a che fare con il quartiere e che faranno da collante in modo da radicarci ancora meglio in questa nuova realtà». A favorire il legame anche la campagna abbonamenti, con tessere in vendita a 50 euro.

L'obiettivo del Napoli United è in salto in serie D. «Lavoreremo 25 ore al giorno. Non ci possiamo nascondere: vogliamo vincere ma ricordiamoci che vogliono vincere in tanti. Il mio obiettivo è migliorarmi sempre più e quindi farò il possibile affinché il mio gruppo mi segua in questo percorso di crescita», ha spiegato Maradona jr, che sta cercando di costruirsi un personale percorso nel mondo del calcio.

Quasi 40 anni fa Napoli aveva davvero “rischiato” di avere due squadre nella stessa categoria perché nel 1983 il Napoli aveva sfiorato la retrocessione in serie B e il Campania Ponticelli la promozione dalla serie C.