Napoli United, sabato esordio in Coppa La polemica: «Ma contro chi?»

«Sabato giochiamo in Coppa Italia, ma contro chi?». E' l'incipit di una nota stampa diffusa dai vertici del Napoli United, la compagine multietnica che sabato esordirà in Coppa Italia contro l'Fc Giugliano, squadra retrocessa in Eccellenza. «I titoli di Eccellenza nella città metropolitana di Napoli somigliano molto da vicino alle biglie cromate di un vecchio flipper - spiega il presidente Antonio Gargiulo (nella foto) - Rimbalzano da una località all'altra, da un paese a un quartiere del comune capoluogo e viceversa. Anche quelli di società gloriose con una storia, senza rispetto per i tifosi. Succede quindi che noi esordiamo sabato in Coppa Italia di categoria, ma non sappiamo chi sarà l'avversario perché al momento non è chiaro a chi sia andato il titolo del Giugliano retrocesso dalla Serie D. Dalle voci che circolano - aggiunge Gargiulo - sembra che dovrebbe andare a Casoria, oppure a Torre Annunziata, piazza di grande storia e tradizione che però al momento ha visto il titolo del Savoia trasferito nella stessa Giugliano. Sembra uno scioglilingua, non lo è. È tutto vero. Come è vero che ci sono presidenti impegnati in un tour personale che li ha portati al vertice di società disperse ai quattro angoli della provincia di Napoli».