Napoli United, la squadra omaggia Maradona cantando "La mano dei Dios"

"La Mano de Dios" cantata da Dario Sansone, frontman dei "Foja", al termine della vittoriosa gara con il Neapolis. Un'esibizione fuori programma che ha coinvolto e contagiato staff e giocatori del Napoli United (tanti gli argentini in squadra) e, naturalmente, Diego Armando Maradona junior, tecnico dei multietnici, portato poi in trionfo e accompagnato dal coro "Olè, olè, olè, Diego, Diego". La gara era terminata con il successo di misura del Napoli United, che ha agguantato il terzo posto in classifica. Durante l'intervallo Sansone e il leader della "Maschera", Roberto Colella, si erano esibiti per il pubblico accorso allo stadio Vallefuoco di Mugnano. L'incasso è stato devoluto ai rifugiati ucraini giunti in Italia.