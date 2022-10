Napoli United-Savoia, il big match finisce in parità

Pari (2-2) ed emozioni tra Napoli United e Savoia. Per gli uomini di Maradona junior, in testa alla classifica insieme con l'Ischia, è il settimo risultato utile consecutivo. Gara non bella, condizionata dal gran caldo, ma molto combattuta. Per i padroni di casa vanno a segno Barone Lumaga (splendida punizione all'incrocio) e Cittadini. Per gli oplontini, invece, le reti portano la firma di Boussaada e Liccardo, entrambe nate sugli sviluppi di palle inattive. Barone Lumaga e Cittadini tra i migliori in campo per il Napoli United, buona invece la prova di Strazzullo nelle fila del Savoia.