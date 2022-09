Napoli United, sconfitta amara sul campo del Massa Lubrense

Ancora una sconfitta in rimonta, questa volta all'esordio in campionato, per il Napoli United di Diego Maradona Junior. I multietnici, già sconfitti nel primo turno di Coppa Italia, chiudono la gara con quattro gol al passivo.

4-2 il risultato finale in favore della neo promossa Massa Lubrense, che nel primo tempo passa in vantaggiop con Marino (rigore) ma poi subisce la veemente reazione degli ospiti. Nella ripresa, il Napoli United ribalta il risultato con Guadagni e Guillari. Poi - complice anche il nervosismo (due le espulsioni rimediate dalla compagine di Maradona) - si fa rimontare dai padroni di casa, a segno con D'Alesio, Veniero e Vanacore. Un brutto avvio di stagione per i "leoni", che nel prossimo turno affronteranno in casa il Villa Literno.

