Napoli United a valanga: 8 gol alla Nuova Napoli Nord

A valanga il Napoli United di Maradona junior, che supera con un perentorio 8-0 la Nuova Napoli Nord. All'andata la gara fu segnata dalle polemiche per un fallo di gioco che provocò la rottura del setto nasale al capitano multietnico Akrapovic, oggi non schierato dal tecnico Maradona. Quell'episodio fu denunciato dal Napoli United - attualmente secondo in classifica nel girone B del campionato di Eccellenza - anche agli organi della giustizia ordinaria, nonché a quella sportiva. Tutto facile oggi per l'undici gialloblu, che si è imposto in trasferta grazie alle reti di Oliva (doppietta), Capellino (doppietta), Arrulo, Lautaro Schinnea, Ciranna e Navarrete su calcio di rigore.