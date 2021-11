Napoli United a valanga sulla Nuova Napoli nord: 4-0

Gara senza storia al Vallefuoco di Mugnano e quarto successo di fila per il Napoli United, guidato in panchina da Diego Maradona junior, che supera la Nuova Napoli nord con un perentorio 4-0. I multietnici passano in vantaggio al 30' con Arrulo, che impatta di testa e mette alle spalle di Marchese. Gli animi si surriscaldano e a farne le spese è Ruggiero, espulso da direttore di gara. Il raddoppio arriva al 46' e a firmarlo - sempre con una girata aerea - è il bomber Lautaro Schinnea. Nella ripresa il tema tattico non cambia e il Napoli United va a segno ancora, prima con Medaglia e poi con Cittadini.