Napoli United, vittoria di misura con il Sant'Antonio Abate

Ennesimo successo interno (1-0) per il Napoli United di Diego Maradona junior. La compagine multietnica, al termine di una gara entusiasmante e ricca di colpi di scena, supera in casa anche il Sant'Antonio Abate. La rete decisiva è siglata nel primo tempo, al 40', da Arrulo. Prima della rete del vantaggio era stato Maraolo, estremo difensore del Napoli United, a salvare per ben due volte la propria porta. Meglio gli uomini di Maradona junior nel secondo tempo, dominato per larghi tratti, con Navarrete e Lautaro Schinnea che in più di un'occasione sfiorano il raddoppio.