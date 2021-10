Napoli United, 1-0 contro il Savoia: espulso Maradona junior per proteste

Tre punti al Napoli United, che supera di misura (1-0) il Savoia con un gol in pieno recupero siglato da Cittadini. Una partita, quella giocata al Kennedy, segnata dalle continue interruzioni, per il numero impressionante di falli commessi in mezzo al campo, e dalle polemiche per un gol annullato al Napoli United sul risultato di 0-0. Tanto nervosismo, insomma, e a farne le spese è stato Diego Maradona Junior, tecnico dei padroni di casa espulso per proteste. Il Savoia ha contenuto, per lunghi tratti, le sfuriate dei multietnici e nel finale - prima del gol di Blas Cittadini (zampata in mischia su assist di Sheriff) - si è divorato il gol del possibile vantaggio.