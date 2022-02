Spettacolo sul parquet. La 15esima e ultima giornata di andata regala grandi emozioni a Cercola. Va decisamente stretto il 4-4 al Napoli Futsal, rimediato al cospetto della capolista Syn-Bios Petrarca, che non cede e non concede altro agli azzurri, se non il rimpianto per non aver conquistato i tre punti tra le mura amiche. Domina l’equilibrio tra le parti, nonostante le pesanti assenze di Attilio Arillo (squalificato) e dei due nuovi acquisti ancora indisponibili: il brasiliano Dian Luka e il croato Luka Peric. In rimonta, la formazione veneta risale la china, costretta sempre ad inseguire, merito di un Napoli caparbio, bello e sprecone.

Fuochi d’artificio. Di destro Renzo Grasso sotto la traversa (4’01”). Colpisce l’argentino, dopo aver sradicato il pallone, e supera Luan Felipe Fiuza (1-0). Marcio Ganho tenta di opporsi ai tentativi dei bianconeri. Il tiro di Fellipe Mello finisce prima sul palo e poi tra le braccia del portiere azzurro. La capolista aumenta il ritmo e trova il pari con l’ex di turno Carlos Augusto Kakà: su palla inattiva il brasiliano firma l’1-1 (9’35”). Sbuffa Rodolfo Fortino a centrocampo, ma si rifarà a breve, perchè i ragazzi di Piero Basile trovano il secondo vantaggio. Ancora Grasso a recuperare palla e il centrale difensivo classe 1994 mette nelle migliori condizioni di colpire il suo compagno: il 2-1 ad opera del pivot numero 20 (11’16”).

Continua a macinare azioni il club del presidente Serafino Perugino, quarta forza del campionato. Su punizione il mancino Turmena prova a sorprendere Fiuza, che però respinge di piede. Passano due minuti e il laterale Fellipe Mello non perdona: 2-2 (13’34”). Si asciuga il parquet a Cercola e Fernandinho scheggia la parte alta della traversa (a 1’52” dalla fine del periodo). Rimedia il cartellino giallo il tecnico di Martina Franca e il provvidenziale salvataggio di Turmena sulla linea (a 34 secondi) accompagna le due contendenti all’intervallo.

Ripresa al cardiopalma. Subito il numero di Nejc Hozjan. Poco fortunato lo sloveno: il suo pallonetto finisce alto. Botta e risposta. Reattivo Ganho sul colpo di testa Kakà. Secondo tempo vibrante e secondo giallo per Gustavo De Araujo Guga (27’38”): due minuti di inferiorità numerica per la formazione di Luca Giampolo, che resiste alle quattro sortite partenopee. Il Napoli accelera ma il palo grazia i patavini. Ancora Hozjan ad imperversare in attacco, Fiuza anticipa Fortino.

Arriva il terzo vantaggio azzurro, propiziato dall’autogol di Fellipe Mello sulla pressione di Luca De Simone (31’29”). La manovra dei padroni di casa non si arresta e Fortino sfodera l’assist perfetto per Fernandinho, che vale il 4-2 (33’51”). Il doppio vantaggio napoletano non assicura però l’intera posta in palio. Power play Fellipe Mello in maglia rossa. Micidiale la reazione della prima della classe. Jefferson Gomes Pessoa (36’05”) e Rafael Novaes De Souza Rafinha (37’32”) artigliano un pari pirotecnico. Rischia addirittura di capitolare il Napoli, salvato dal palo sulla conclusione di Rafael Ferreira Da Silva Parrel a 1’53” dalla sirena. Ganho difende il punteggio a 27 secondi dal gong e la spizzata finale di Fortino non trova la porta e l’esito sperato. E’ tornato il calcio a 5 ed è subito show.