Prima di entrare in campo bisogna esibire il Qr Code che attesta l’avvenuta vaccinazione. L’Asd Vico Equense, squadra che milita nel campionato di Eccellenza campana, ha imposto ai propri calciatori di dotarsi del green pass in vista del prossimo campionato. Una decisione che, di fatto, mette fuori rosa eventuali calciatori no vax che fossero tesserati per il club della penisola sorrentina.

«Per evitare un eventuale focolaio di squadra, ma soprattutto per tutelare la salute di tutti i calciatori e membri dello staff, tutti gli atleti sono invitati a fornirsi di green pass entro la ripresa degli allenamenti», fanno sapere i vertici della società attraverso la propria pagina Facebook. Al momento il club della Costiera è l’unico ad aver imposto il green pass prima di tornare in campo.