Nocera Inferiore riabbraccia i campioni del calcio a 5. Il Real San Giuseppe è tornato da ieri a calcare il parquet del PalaCoscioni, dopo il lungo periodo di chiusura della struttura agli eventi sportivi, dettato dall'emergenza Covid.

I vesuviani avevano festeggiato nella scorsa stagione la storica promozione in Serie A proprio nell'impianto nocerino, dove da ieri sono tornati ad allenarsi in vista dei prossimi impegni di campionato. La prima gara ufficiale nella struttura di viale San Francesco è in programma il prossimo 6 febbraio.

Alle 18.30 fischio d'inizio del match con la Sandro Abate Avellino, gara che si preannuncia scoppiettante e spettacolare. A battezzare il ritorno del Real San Giuseppe a Nocera Inferiore ci saranno anche le telecamere di Raisport, che trasmetteranno in diretta il derby.

Il roster di Centonze è chiamato a interrompere il lungo digiuno di vittorie. L'ultima è infatti datata 30 dicembre 2020, contro il CDM Genova per 7-2. Da allora, in un tourbillon di gare tra recuperi e calendario “ordinario”, i ragazzi del presidente Massa hanno smarrito la dritta via, finendo in zona playout.

© RIPRODUZIONE RISERVATA