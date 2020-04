Nocerina, regalato un respiratore all’ospedale Umbero I: tifosi e squadra raccolgono 14mila euro

Da Nocera Inferiore arriva una bella notizia che da seguito alle altre tante iniziative della nostra regione. Infatti si era organizzata, nelle settimane scorse, una raccolta fondi in favore di un presidio ospedaliero. Promotori della bella manifestazione di solidarietà i tifosi della Nocerina, appoggiati da società, staff tecnico e calciatori dei rossoneri. Al termine della bella iniziativa è stato donato all’ospedale “Umberto I”, visto il raggiungimento di 14 mila euro, al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale un respiratore, arrivato dalla Germania, uno dei pochi presenti sul territorio. Contento e soddisfatto il dottor Attilio Barbarulo, medico della Tin e tifoso rossonero: «Grazie a tutti voi che avete donato ed in particolare l’associazione no-profit Il Parco della Amicizia- La Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Nocera è infinitamente grata agli Ultras Nuvkrinum Curva Sud indispensabili ed irriducibili per questa indimenticabile donazione».

