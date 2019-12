Nola, arriva Maggio

E’ un classe 1990 di 1 metro e 95 cm e ha all’attivo oltre 120 reti tra i dilettanti, di cui 50 in D nelle ultime 6 stagioni. Domenico Maggio è l’attaccante scelto dal Nola per risolvere i suoi problemi in attacco, che tra infortuni e occasioni sprecate, finora ha collezionato appena 13 reti.



