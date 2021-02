Fiocco azzurro al Real San Giuseppe: Montefalcone convocato in Nazionale

Germano Montefalcone convocato in Nazionale. L'estremo difensore del Real San Giuseppe, insieme al collega gialloblu Francesco Molitierno, per il doppio impegno degli azzurri del futsal contro Finlandia e Belgio, gare valide per le qualificazioni ai Campionati Europei del prossimo anno.

Montefalcone torna a indossare la maglia della Nazionale maggiore dopo 8 anni, quando fu convocato per un'amichevole con il Vietnam dal ct Menichelli. Per i due portieri gialloblu anche una sorta di “derby” da giocare il 9 marzo contro il Belgio, vista la convocazione di Rahou e Sabapti, tra gli acquisti più recenti del Real San Giuseppe del presidente Massa.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati azzurri per il doppio impegno della Nazionale azzurra.

Portieri: Daniele Dovara (Meta Catania), Michele Miarelli (Italservice Pesaro), Francesco Molitierno (Real San Giuseppe), Germano Montefalcone (Real San Giuseppe)

Giocatori di movimento: Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Murilo Ferreira (A&S Futsal), Felipe Tonidandel (Italservice Pesaro); Simone Achilli (Olimpus Roma), Attilio Arillo (FF Napoli), Paolo Cesaroni (CMB), Matteo Esposito (Lido di Ostia), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gabriel Motta (Lido di Ostia), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Douglas Nicolodi (Sandro Abate), Michele Podda (L84); Cainan De Matos (Valdepenas), Gui Gaio (A&S Futsal), Arlan Pablo Viera (Came Dosson).

