Nuovo pivot per il Real San Giuseppe: Patias approda alla corte di Tarantino

Alessandro Patias è un nuovo atleta del Real San Giuseppe. Il club del presidente Antonio Massa ha ingaggiato il pivot che nell'ultima stagione è stato tra i protagonisti della grande annata della Feldi Eboli, culminata con l'approdo alla finale di Coppa Italia e alle semifinali scudetto.

Classe 1985, Patias è un vero e proprio girovago del futsal. La sua carriera inizia in Brasile, tra le fila della John Deere Futsal. La prima esperienza italiana è datata 2006 a Terni (vince due Coppe Italia under 21), prima della parentesi spagnola con il Baix Maestrat.

Ancora campionato italiano con le casacche di Montesilvano, Marca Futsal e Asti, vincendo due scudetti e una Supercoppa con le prime due formazioni, una Coppa Italia e una Winter Cup con i piemontesi. Ad Asti colleziona anche numeri da record in fatto di gol (51 in due stagioni). Nel 2014 passa al Benfica, vincendo un campionato, due Coppe del Portogallo e due Supercoppe. Dopo tre stagioni approda in Campania, dove gioca per una stagione con il Napoli Calcio a 5, prima di volare in Belgio al Halle-Goik.

Patias ha doppia cittadinanza brasiliana e italiana e con la Nazionale azzurra di futsal conquista il bronzo ai Campionati Europei in Croazia nel 2012. Lo score in maglia azzurra parla di 30 reti in 56 presenze.

In 7 anni con la Nazionale italiana ha disputato 56 partite segnando 30 gol. Ora, dopo la grande stagione alla Feldi Eboli, Patias è pronto a mettere la sua esperienza a disposizione di coach Tarantino, per portare in alto anche il Real San Giuseppe nel prossimo campionato di Serie A.