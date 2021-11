L’Olimpus Roma consuma la sua rivincita sul parquet. E’ dei capitolini, infatti, il primo confronto in serie A con i partenopei. Dopo il ko incassato in Coppa Italia (perentorio 0-5), i ragazzi di Daniele D’Orto si riscattano in campionato e si impongono di misura tra le mura amiche del PalaOlgiata 3-2 sul Napoli Futsal.

In maglia bianca capitan Fernando Perugino e compagni. Nella formazione di Piero Basile riconfermato Marcio Ganho tra i pali, preferito a Francesco Molitierno. Si lotta su ogni pallone e i ritmi appaiono subito elevati. Rodolfo Fortino e soci provano a sorprendere ripetutamente Daniele Ducci ma a firmare il vantaggio (12’35”) è Simone Achilli, universale classe 2001, alla prima rete in massima serie.

Nella ripresa Edimar Dos Santos Dimas firma il suo settimo gol stagionale e l’Olimpus Roma raddoppia (25’26”). Il Napoli ha l’occasione di accorciare e rientrare in partita ma Ducci si esalta e neutralizza il rigore di Fortino (32’16”). Accelera la manovra e reagisce il club presieduto da Serafino Perugino. Trascorrono 33 secondi e il pivot classe 1983 si fa perdonare. Imprendibile la sua conclusione all’incrocio dei pali e match riaperto (2-1).

L’arbitro Elena Lunardi di Padova grazia Adriano Foglia, sanzionando il 40enne giocatore soltanto con il cartellino giallo a 5’42” dal termine. Protesta il Napoli per il tris firmato da Marcelo Padilha Marcelinho (sesto gol in campionato), reclamando una rimessa laterale: il 3-1 viene invece convalidato (35’). Fortino salva l’onore a 6 secondi dalla sirena. Recrimina in definitiva il Napoli, perché il 3-2 va decisamente stretto ai ragazzi di Basile. Sale a quota 16 punti l’Olimpus, restano a 10 i napoletani.