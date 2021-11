Finaliste e neopromosse. Tornano ad incrociarsi sul parquet Olimpus Roma e Napoli Futsal. Ed è una sfida dal sapore particolare. I capitolini vorranno certamente vendicarsi della debacle subìta in Coppa Italia (perentorio 0-5), gli azzurri proveranno a replicare l’esito trionfale di quel 18 aprile 2021, quando misero in bacheca il prezioso trofeo, coronando una stagione fantastica. Dalla domenica del Porto San Giorgio al sabato del PalaOlgiata (ore 16), nuovamente a contendersi la posta in palio. Per la fuga o per l’aggancio in classifica. Padroni di casa a 13 punti, inseguitori staccati di tre lunghezze.

«Questa partita rievoca fasti incredibili. Fu una prova straordinaria, che ha regalato al club qualcosa che rimarrà nella Storia», spiega il tecnico Piero Basile alla vigilia dell’ottava giornata di campionato. «L’Olimpus Roma è una delle squadre più forti della serie A, che dispone di diversi campioni con qualità offensive straordinarie», avverte l’allenatore di Martina Franca. Occorre adottare le contromosse necessarie. «Sarà complicatissimo, dobbiamo prima di tutto limitarli», prosegue Basile.

Roma reduce da tre vittorie consecutive contro il Real San Giuseppe (2-7), nel derby contro Ciampino Aniene (4-2) e Cormar Polistena (3-5). Capitan Fernando Perugino e compagni galvanizzati dai successi maturati ai danni della Came Dosson (4-2) e della Feldi Eboli (3-6). «Siamo consapevoli del nostro momento positivo e non vogliamo interrompere questa scia», afferma Basile. «Sono convinto che faremo una partita all’altezza, al di là del risultato».

Il Napoli Futsal confida nella vena realizzativa dei suoi interpreti, in particolare Bruno Coelho, il fuoriclasse portoghese che ha vinto di recente il Mondiale in Lituania e l’Europeo in Slovenia nel 2018, con il suo indelebile marchio di fabbrica: una decisiva doppietta in finale contro la Spagna, proprio come quella messa a segno al PalaCercola. «Dedico i gol alla mia famiglia e a tutti i tifosi del Napoli», il messaggio del numero 7. «Ho scelto il Napoli, perché ha un progetto ambizioso», sentenzia il classe 1987, che non vuole più fermarsi ed è pronto a trascinare gli azzurri, come ha fatto con il suo Portogallo.