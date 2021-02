Festival del gol. Non finisce di stupire, sempre più padrone del suo destino. Imbattuto da 16 giornate, FF Napoli quasi a disagio nel girone D. Capitan Fernando Perugino e soci legittimano una supremazia incontrastata sul parquet, lampante dimostrazione di forza e concretezza. Lavorano tanto e bene gli azzurri e arrivano puntuali i risultati.

Festeggiano proprio tutti al PalaVejanum. Leader in campo e della classifica marcatori, Rodolfo Fortino dedica la vittoria e la tripletta alla figlia 17enne Gabriela, mostrando con fierezza il nome tatuato sul braccio destro. Esulta lo sloveno Nejc Hozjan per la convocazione in Nazionale e firma un tris pregevole. Luca De Simone e Tiziano Chilelli si limitano ad una doppietta a testa. Adriano Foglia partecipa con il suo personale contributo.

I ragazzi di Piero Basile rallegrano il presidente Serafino Perugino nel 25esimo anniversario della Frontiers Music srl. Orsa Viggiano-FF Napoli termina 1-11 e il laterale Adrian Sanchez difende l’onore dei lucani. Debutto stagionale per Andrea De Gennaro (2004), che rileva tra i pali Marcio Ganho sul 9-1, e Alessandro Perugino (2003). Il club azzurro chiederà il rinvio del match con Bernalda (6 marzo), per le assenze di Attilio Arillo e Hozjan, impegnati nelle qualificazioni a Euro 2022. Nuovamente in campo sabato 13 marzo con Cataforio.

