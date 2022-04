Riscatto immediato. Si mette alle spalle la delusione della Final Eight e si riprende il secondo posto momentaneo. Il Napoli Futsal cancella l’amarezza della Coppa Italia e ritrova il sorriso nell’anticipo del venerdì sera. Capitan Fernando Perugino e compagni espugnano il PalaTorrino e superano 3-2 Todis Lido di Ostia. Consolida il suo primato solitario nella classifica marcatori il consueto Rodolfo Fortino, approdato a 30 gol stagionali, con la doppietta ai danni della formazione allenata da Maurizio Grassi.

A tinte azzurre la 24esima giornata di serie A. Non si risparmiano le due squadre sul parquet e regalano un grande spettacolo. Indossa il completo bianco il club presieduto da Serafino Perugino. Fuori lo sloveno Nejc Hozjan e il brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena. Luka Peric in versione centroboa. E proprio l’assist del croato numero 11 spiana la strada alla staffilata di Bruno Coelho (0-1), campione d’Europa bis (2’49”). Non si fa attendere la reazione dei padroni di casa, che impegnano Marcio Ganho, sempre pronto, anche di piede, sul tentativo di Jorginho, ex di turno.

Trema il palo, a un passo dal 2-0 Fortino, che rinvia soltanto l’appuntamento con la rete. L’universale Alexandre Ferreira Leandro e il laterale Christopher Cutrupi mettono pressione alla retroguardia partenopea. Arriva il 29esimo sigillo di «Robocop» a tranquillizzare i ragazzi di Piero Basile (11’31”). Tocchi di prima, scambi veloci, accelerazioni: Napoli in salute, desideroso di voltare pagina dopo l’uscita prematura dalla Emilia Romagna Arena. Il primo tempo si chiude con il salvataggio in scivolata di Attilio Arillo e l’intervento provvidenziale di Ganho sulla sirena.



La ripresa si apre con il secondo legno scalfito dagli ospiti, nella circostanza il siluro di Dian Luka. Dal possibile 3-0 alla marcatura che riaccende il match. Sul capovolgimento di fronte Matteo Esposito trova il varco giusto: 1-2 (20’39”). I due cartellini gialli rimediati da Cutrupi (27’43” e 30’16”) consentiranno ai napoletani di sfruttare al meglio la superiorità numerica. Lo scugnizzo di Pianura centra il terzo legno di giornata ma sarà Fortino ad apporre il suo indelebile timbro (30’54”).



Ostia lancia nella mischia il portiere di movimento a 6’30” dalla fine. Jorginho suona la carica e parte l’assalto alla porta di Ganho, che si esalta per tre volte. Ci provano in sequenza il numero 17, Leandro ed Esposito. Il tecnico di Martina Franca chiama timeout e fa rifiatare i suoi (3’19”). L’ingenuità di Fernandinho consegna una punizione ravvicinata ai locali. Jorginho firma il 2-3 (38’44”). Finale ad alta intensità ma i tentativi dei capitolini non riescono a ripristinare la parità. Il 16esimo risultato utile consecutivo per il Napoli Futsal è quanto serviva per riprendere il cammino e ripartire di slancio.