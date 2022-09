Tre vittorie in casa, una sconfitta in trasferta. Chiudono così la fase di preparazione capitan Fernando Perugino e compagni. In Spagna l’ultimo test con vista campionato. E allora il Napoli Futsal si lascia alle spalle il ko contro il Palma (4-2) e si proietta immediatamente alla serie A. Il tecnico David Marin appunta sul taccuino le indicazioni utili a perfezionare un gruppo già valido, teso a conquistare il vertice della classifica e a posizionarsi stabilmente in vetta al calcio a 5 italiano nei prossimi anni.

Partita vera al Torneo International Artista. Prove generali per gli azzurri, che debutteranno al Centro Sportivo Cercola venerdì 23 settembre con il Pistoia. Rafinha porta in vantaggio i partenopei, ma gli spagnoli cambiano passo e siglano il +2. Dani Saldise firma l’ultima rete degli iberici, accorcia il pivot Rodolfo Fortino.

«Sapevamo fosse un incontro difficile», dichiara il tecnico Marin. «Palma forte e inoltre ha già cominciato il campionato: spagnoli con maggiore ritmo e condizione». Prova comunque interessante per gli azzurri. «Dal canto nostro abbiamo tenuto testa, persa qualche palla di troppo in uscita. Addirittura sul 4-2 abbiamo avuto occasioni per ridurre il gap», rileva il coach classe 1971. «In Spagna esperienza fantastica, un viaggio che ha aiutato a far gruppo e un match di livello con cui concludiamo la preparazione», chiosa Marin (nelle foto di Toni Ferrero).

Mercoledì 21 settembre (ore 12) la conferenza stampa di presentazione del Napoli Futsal in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo.