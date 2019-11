Tra i due «litiganti» (Futsal Cobà e Fuorigrotta) il terzo gode (Real San Giuseppe). Al PalaSavelli va in scena, in diretta su Sportitalia, l’anticipo della settima giornata di serie A2. Finisce ad armi pari il duello tra gli sharks di Leonardo Campifioriti, reduci da quattro successi di fila, e i ragazzi di Fabio Oliva, eliminati dalla Coppa della Divisione dal Taranto. Nelle Marche 4-4 per capitan Ferdinando Perugino e compagni, dopo essere andati in vantaggio per ben tre volte. Ottimo primo tempo dei napoletani con ripartenze pericolose, grande solidità e intensità.



La doppietta del mancino brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena (al 4’35 e 12’48”), intervallata dal momentaneo pareggio del carioca Luiz Henrique Borsato (11’13”), porta sul 2-1 i flegrei al riposo. Marcio Ganho chiude lo specchio della porta a 14” dalla fine del primo tempo.



A Porto San Giorgio assistono al big match Andrea Montemurro, presidente Divisione calcio a 5 («Grande spettacolo e divertimento: anche la serie A2 regala grandi emozioni»), e il tecnico della Nazionale Alessio Musti («Attilio Arillo ha già vestito la maglia azzurra, è un giocatore attenzionato, deve calcare palcoscenici importanti, sarà utile in futuro»).



Si accende il secondo tempo e non c’è un attimo per rifiatare sul parquet. Gustavo De Araujo Guga sfrutta l’incertezza di Ganho e firma il 2-2. Nuovamente avanti il Fuorigrotta con l’impeccabile Eric (13’54”): trova l’angolo giusto (2-3), totalizzando due gol in altrettante gare consecutive. Immediata, però, la reazione dei padroni di casa. Trascorrono appena 19 secondi e Nico Sgolastra sigla il 3-3 al 14’13”. Premiata la scelta del portiere di movimento. Sorpasso del Cobrà (4-3) con Alexandre Basso (14’53”). Subisce una botta micidiale il Fuorigrotta, che trova la forza di rialzarsi e non arrendersi con Carlos Augusto Kakà: il carioca insacca al 17'47'' per il definitivo 4-4.



Finale avvincente e spettatori soddisfatti. Da parte del club del presidente Serafino Perugino c’è stato il chiaro desiderio di aggiudicarsi l’intera posta in palio. «Grande prestazione del Futsal Fuorigrotta e primo tempo un po’ sfortunato con ben quattro legni centrati. Potevamo fare qualche gol in più. Intaschiamo un punto importantissimo su un campo difficile», ammette il direttore sportivo Nicola Ferri.



Cobà e Fuorigrotta insieme a quota 16 con il Real San Giuseppe, prossimo avversario sabato 16 novembre (ore 16) al PalaCercola, pronto ad allungare domani con Mirafin.







