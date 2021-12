Pari tra San Giuseppe e Napoli: Ganho blinda la porta partenopea

Pirotecnico pareggio tra Real San Giuseppe e Napoli nel super-derby andato in scena al PalaSele di Eboli. Nella serata dei derby campani, i gialloblu di Tarantino raddrizzano con caparbietà una partita che sembrava compromessa dopo metà della prima frazione. Termina 3-3, con tutte le reti prima dell'intervallo e con un Real San Giuseppe che nella ripresa sbatte letteralmente contro la muraglia eretta dal portiere ospite Ganho.

L'estremo difensore partenopeo guadagna senza dubbio la palma di migliore in campo con una prestazione monstre che permette al Napoli di ottenere l'aritmetica qualificazione alla final eight di Coppa Italia. Una qualificazione al momento ancora in bilico per il San Giuseppe, che attende i risultati di Meta Catania e Pescara impegnati rispettivamente in trasferta con la capolista Syn-Bios Petrarca e in casa contro Came Dosson.

Sulla sponda gialloblu spiccano le prestazioni di Crema e soprattutto di un Salas letteralmente indemoniato. Praticamente imprendibile per gli avversari, trova il tempo di procurarsi il fallo che vale il tiro libero realizzato dal bomber Patias per il parziale 2-2, ma pure di inventare il tocco di suola che disorienta l'avversario e gli permette di servire a Imparato l'assist del 3-3.

Nella ripresa la scena è tutta di Ganho, che tira fuori riflessi felini ogni volta che il Real ci prova. Due volte su Crema e su Salas, poi su Patias e infine su Micheletto a 3 secondi dalla fine. Una prestazione eccezionale, che strappa applausi anche al pubblico di fede gialloblu.