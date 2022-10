«Una partita perfetta». Parma-Pomigliano 1-3 è stato un capolavoro tattico e di cinismo. Granata senza sbavature, brave ad arpionare l’intera posta in palio. Tre punti preziosi che hanno permesso alle pantere di agganciare il Como (4) e a mettersi alle spalle le gialloblu (3) e il Sassuolo fanalino di coda (2).

Gol e balletti. In campo e fuori non passa inosservato lo show della brasiliana Tatiely Cristiana das Neves. Per brevità e comodità, sulla maglia e non solo, Taty. La migliore in campo, e non a caso. E' stata la giocatrice a tirare di più nello specchio della porta e quella che ha vinto più duelli durante la gara, ben 11. Di lotta e di governo la calciatrice classe 1996. Numero 10 dalle doti tecniche inconfondibili.

«E’ una vittoria importante», commenta il nuovo allenatore Carlo Sanchez, che va ad affiancare il valido Gerardo Alfano, conoscitore dell’ambiente. Primo successo stagionale dopo il pari con le lombarde (2-2) tra le mura amiche e primo blitz esterno. «Complimenti alle ragazze, allo staff tecnico e a Gerardo Alfano, che ha preparato tutto alla perfezione. Sono stato più un amuleto che un allenatore», ammette il 48enne. «Una splendida vittoria», tiene a ribadire Sanchez al debutto in campo femminile.

«Situazione nuova per il sottoscritto. Capitan Gaia Apicella e compagne hanno chiuso bene gli spazi, pronte a ripartire in velocità». E poi il duo delle meraviglie, Taty e Verena Amorim Dias, a sorreggere il fronte d’attacco. «Le brasiliane in stato di grazia: hanno dato qualità e superiorità numerica», asserisce il neo coach del Pomigliano, che vanta esperienze alla guida di Agropoli, Angri, San Teodoro e Marcianise.

«Il Pomigliano è una squadra formata da ragazze valide, che saranno in grado di ottenere i punti necessari per recuperare quanto negato dalla sorte e dagli episodi», conclude fiducioso Sanchez. Sabato 29 ottobre (ore 14.30) arriva il Milan di Maurizio Ganz allo stadio Ugo Gobbato.