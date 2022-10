Prima vittoria stagionale. Con personalità il Pomigliano batte 3-1 il Parma e scavalca le emiliane in classifica. Successo di capitale importanza per capitan Gaia Apicella e compagne, artefici di una prestazione pregevole ed essenziale. Le pantere abbandonano così l’ultimo posto in classifica.

Dal rigore fallito con la Fiorentina al gol firmato allo stadio Ennio Tardini. Si riscatta la brasiliana Tatiely Cristina Sena das Neves. Al 19’ l’attaccante raccoglie il cross di Zhanna Ferrario e supera di testa Alessia Capelletti. Una furia Taty e quarto gol in campionato. Il numero 10 festeggia con un singolare balletto balletto insieme a Verena Amorim Dias.

Tre le chance per le gialloblu. Ludovica Silvioni ci prova al 40’: di destro lambisce il palo. Allo scadere dei tre minuti di recupero l’ex di turno Danielle Cox si fa vedere dalle parti di Sara Cetinja. Corre un brivido la retroguardia campana per il colpo di testa del numero 73. Angola troppo la sua conclusione (51’) Arianna Acuti, ex giocatrice del Napoli femminile.

La concretezza premia il Pomigliano. Si chiude nel migliore dei modi la triangolazione innescata da Taty (che fa ammattire le avversarie) con Angela Passeri e Katarzyna Konat. Il raddoppio arriva con il centrale difensivo polacco (58’). Prima marcatura in serie per la calciatrice classe 1996. Da segnalare il buon fraseggio delle pantere e la combinazione tra Virginia Di Giammarino e la guatemalteca Ana Lucia Martinez.

Melania Martinovic riapre il lunch match, concretizzando il traversone di Acuti: 1-2 al 70’. Entra Giorgia Miotto al posto di Taty (77’). Sul pasticcio di Capeletti Veronica Battelani tenta di battere a colpo sicuro. Chiude definitivamente la contesa Martinez. La sua discesa inarrestabile si trasforma in una cavalcata trionfale, culminata nel 3-1. Per il numero 20 prima marcatura stagionale.

Sulla punizione di poco alta della francese Alice Benoit (94’) cala il sipario al Tardini.