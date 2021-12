L'Università Parthenope ricorda il dirigente Figc Amatrudo

Sport e didattica in un incontro all’Università degli studi di Napoli Parthenope nel ricordo del professore Salvatore Amatrudo, indimenticato dirigente della Federcalcio nonché docente proprio presso l’ateneo napoletano, presidente del comitato regionale campano del Settore giovanile e scolastico e poi coordinatore federale regionale fino alla sua prematura scomparsa nel 2012.

Il Dipartimento di scienze motorie e del benessere della Parthenope e l'associazione “Maria Palmieri” hanno ospitato il Premio “Uomini per lo Sport”, dedicato alla memoria di Salvatore Amatrudo e dei numerosi studenti del corso di scienze motorie. Il ricordo di Amatrudo è stato il filo conduttore della giornata negli interventi del professore Andrea Soricelli, direttore del Dipartimento di scienze motorie e del benessere della Parthenope, dell’onorevole Cosimo Sibilia, già presidente della Lega Nazionale Dilettanti, del professore Domenico Tafuri, prorettore per il Welfare degli studenti e politiche giovanili della Parthenope, dell’avvocato Salvatore Colonna, presidente dell'associazione "Maria Palmieri” e già consigliere nazionale della Figc, della professoressa Filomena Mazzeo e del dottor Giuseppe Madonna. Presente anche l’avvocato Giulio Jacoviello, coordinatore del comitato promotore per la rinascita del calcio dilettantistico e giovanile della Campania.