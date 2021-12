L'ex ds azzurro Pavarese scoprirà talenti per la Federcalcio campana

Un lungo passato da direttore sportivo in serie A, con club di prestigio come il Napoli (fu al fianco di Pierpaolo Marino e Luciano Moggi negli anni dei trionfi azzurri) e il Torino (era il dirigente della squadra che con Mondonico arrivò alla finale di Coppa Uefa): Luigi Pavarese torna al lavoro che gli piace di più, quello di scoprire talenti. Lo farà per conto di un'istituzione, la Federcalcio campana. È stato nominato dal presidente del Comitato regionale, Carmine Zigarelli, osservatore per il settore giovanile in vista del rafforzamento delle rappresentative campane.

Nel nuovo staff presentato dal Cr c'è un'altra figura che ha fatto parte del Napoli: il dottore Alfonso De Nicola, lo specialista fisiatra che è stato il medico sociale dal 2005 al 2019.