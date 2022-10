Feldi Eboli spreca, Petrarca rimonta: primo ko in campionato per le volpi

Prima sconfitta in campionato per la Feldi Eboli, che cede il passo in trasferta al Petrarca Padova dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo. I ragazzi di Samperi peccano di concretezza in fase conclusiva, trovando anche una ottima opposizione dell'estremo euganeo Fiuza a blindare il risultato.

Il match è molto fisico e c'è poco o nulla da segnalare nei primi minuti. All'8’ Fantecele porta in vantaggio le volpi, rubando palla su passaggio errato di Felipe Mello. Caponigro e Luizinho non sfruttano a dovere le palle-gol del possibile 0-2, con Dalcin che nel finale evita il pari su conclusione di Benlamrabet.

Nella ripresa Petrarca prova da subito a pigiare il piede sull'acceleratore e trova il pareggio al 2’ con Oitomeia. Fiuza oppone grandi riflessi prima Guilhermao poi a Fantecele; in mezzo Dalcin non è da meno su Oitomeia. A cavallo del 7’ un micidiale uno-due porta addirittura i padroni di casa sul doppio vantaggio grazie all'ex Thiago Bissoni e a Felipe Mello.

La Feldi prova a riorganizzarsi ma solo al 15’, col portiere di movimento, si rimette in gara con la rete di Vavà. Tuttavia Fiuza e una buona fase difensiva permettono a Padova di condurre in porto il match col punteggio di 3-2.

Sconfitta da archiviare subito per la Feldi, non senza analizzare i difetti emersi in gara. A giorni scatterà infatti l'appuntamento con la Champions League. Un'occasione da non “steccare” per poter scrivere un nuovo importante capitolo della storia sportiva ebolitana.