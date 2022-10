Petrow Futsal-Feldi Eboli 3-10: le volpi dilagano nella ripresa

Una straripante Feldi Eboli concede il bis nel primo turno di Champions League. Dopo il successo di ieri contro Kampuksen, i ragazzi di Salvo Samperi rifilano una sonora sconfitta ai lettoni del Petrow Futsal. Punteggio finale di 10-3 per le volpi, puniti nel primo tempo nelle uniche disattenzioni concesse, ma praticamente sempre padroni del campo fin dal fischio d'inizio.

Nella prima metà del primo tempo c'è un doppio botta e risposta. La Feldi va due volte in vantaggio con Caponigro e Venancio, ma i lettoni rimettono le cose in pari con Kozlovskis e Kuzmin. Le due reti subite scuotono la formazione ebolitana, che di fatto prende in mano le redini del match fino al termine. Baroni, Vavà, Fantecele e ancora Venancio chiudono la frazione sul 6-2 per i campani.

Guilhermao manca il tap-in vincente sulla sirena dell'intervallo, ma si fa perdonare nei primi 2 minuti della ripresa infilando una doppietta. Il Petrow gioca la carta powerplay, ma di fatto è Eboli che ne approfitta. Selucio di tacco realizza il 9-2; i lettoni accorciano con Babris al 6' ma lo stesso Selucio chiude i conti per il 10-3 a oltre 11 minuti dal termine.

Nella parte restante di gara Dalcin è costretto a un paio di parate più impegnative. Sul fronte opposto, a parte qualche occasione sprecata per ampliare il gap, da segnalare solo l'esordio in Champions per i vari Scigliano, Pieri e Pasculli.

La squadra di Samperi attende ora l'esito della gara tra i padroni di casa del Kauno Zalgiris e Kampuksen. Un successo dei lituani rimanderebbe allo scontro diretto di sabato (ore 18) il discorso qualificazione al turno élite.