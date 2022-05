Play off, impresa del Napoli United: in 10 espugnato il campo del Cervinara

Impresa del Napoli United, che espugna (2-1) il campo del Cervinara e ottiene il pass per il secondo turno dei play off. Gli uomini di Maradona, in svantaggio nei minuti iniziali della ripresa, ribaltano il risultato nonostante l'inferiorità numerica (espulsione Capellino). Prima Oliva in mischia, poi Lautaro Schinnea - in pieno recupero - regalano una gioia al tecnico Maradona junior e ai tifosi presenti sugli spalti dello stadio di Montesarchio. Domenica i multitecnici affronteranno il Savoia. Un match attesissimo, che si preannuncia equilibrato, tra due squadre che ben hanno figurato anche nella nella regular season.