Play off, pari tra Savoia e Napoli United: gli oplontini staccano il pass per la finale

Termina in parità (1-1) la semifinale dei play off di Eccellenza tra Savoia e Napoli United. A guadagnarsi la finale con il San Marzano è però la compagine oplontina, in virtù del miglior piazzamento (seconda) nella regular season. Il Napoli United torna a casa con la consapevolezza di aver disputato una grande partita, segnata - per gli uomini di Maradona junior - da tre infortuni che hanno lasciato sguarnito (a gara in corsa) tutto il reparto offensivo. I multietnici, passati in vantaggio nel primo tempo con Lautaro Schinnea, si fanno riprendere da Francesco Scarpa, che a quindici minuti dal termine trasforma un calcio di rigore. Pubblico delle grandi occasioni al Giraud e tanto nervosismo in campo. Il Savoia - che recrimna per un gol non concesso ad Esperimento nel primo tempo (fuorigioco dubbio) - gioca in dieci entrambi i tempi supplementari ma stringe i denti e riesce a guadagnarsi il pass per la finale.