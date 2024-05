Eccellenza, il Sapri retrocede con l'Apice e perde 0-2

È andato in scena il primo playout dell'eccellenza girone B tra il Sapri e l'Apice, in palio la permanenza nel massimo torneo regionale. Per effetto della classifica finale il Sapri ha beneficiato del fattore campo potendo contare su due risultati, ma alla fine a brindare sono stati i sanniti dell'Apice che, compiendo il blitz al Covone, conservano la categoria e condannano i cilentani alla retrocessione nel campionato di promozione.

È durata soltanto una stagione l'esperienza del Sapri in eccellenza. La gara giocata davanti ad un pubblico numeroso dopo un primo tempo chiuso in parità senza reti, ha trovato la svolta nella ripresa quando l'Apice dopo soli 120 secondi ha sbloccato il risultato sugli sviluppi di un calcio di punizione trasformato da Colarusso.

Il Sapri accusa il colpo e al 10' incassa anche la seconda rete: questa volta è Lizio, di testa a battere Colella, sempre sfruttando un calcio da fermo. La reazione dei padroni di casa è sterile e il risultato non muta. Al triplice fischio festeggia l'Apice, mentre il Sapri si lecca le ferite al termine di una stagione gestita in modo molto superficiale soprattutto nel ritorno quando il club ha deciso di sostituire l'allenatore Graziani, per affidarsi a Del Sorbo.

L'attesa svolta non c'è stata, anzi per gli spigolatori è iniziata la discesa culminata con l'amara retrocessione in promozione.