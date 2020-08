Dopo tre giorni nel ritiro di San Gregorio Magno (Salerno) dove la Polisportiva Santa Maria sta svolgendo la seconda parte della preparazione, la squadra del presidente Tavassi, è pronta per affrontare i primi test amichevoli e sondare lo stato di forma dei ragazzi ( ne sono in programma 4 in una settimana). Gianluca Esposito, che con i suoi collaboratori sta lavorando in modo sereno, avrà modo domani pomeriggio di verificare il lavoro svolto nella gara con una compagine di prima categoria l'Atletico San Gregorio. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 17.30. Dopo due giorni sabato 22 si replica con una selezione di SV Sport Management, e domenica 23 altro test più probante con una squadra di eccellenza pugliese il Massafra. La serie di amichevoli termina mercoledì 23 con l'Equipe Campania. Tutte le gare si giocano a San Gregorio Magno. Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA