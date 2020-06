Nessuno ieri sera tra i tanti tifosi della Polisportiva Santa Maria, nonostante una pioggerrelina fuori stagione, ha voluto mancare alla festa organizzata dalla società gallorossa del presidente Tavassi, il quale, di concerto con l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Spinelli, che nel fare gli onori di casa, ha sottolineato: "come la serata sia una festa di tutta la comunità. Una vittoria ddel territorio sull'aspetto sociale e della sobrietà che contraddistingue il Cilento". Al primo cittadino è stata consegnata la maglia del club con il numero 1 ed autografata da tutti i protagonisti della storica promozione in serie D. Poi è stata la volta del presidente Francesco Tavassi, che ha ringraziato l'amministrazione per aver deciso di di illuminare la casa Comunale e il castello con i colori sociali. A prendere parte alla serata di gala anche i vertici del calcio regionale con in testa il presidente del Comitato Campania, Carmine Zigarelli, accompagnato dal vice Massimo Grisi e Giuseppe Alfano, e dal delegato provinciale Vincenzo Faccenda. In conclusione tutti protagonisti sono saliti sul palco per ricevere i meritati applausi dei tifosi entutiasti per il tragurdo centrato della prima volta in D. © RIPRODUZIONE RISERVATA