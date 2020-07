Nel primo giorno utile che da il via alla nuova stagione 2020/21 la neo promossa in serie D: Polisportiva Santa Maria, ha presentato l'allenatore che guiderà i giallorossi nella loro prima avventura nel campionato di quarta serie. Stamani è arrivata la stretta di mano tra il presidente del club cilentano Francesco Tavassi, e Gianluca Esposito, 43 anni, reduce dall'esperienza sul panchina del Nola, squadra della sua città. " Dire che sono felice è poco - queste le prime parole del neo tecnico- se avessi dovuto stilare una classifica avrei messo al primo posto la Polisportiva Santa Maria. Sono davvero entusiata di cominciare questo nuovo percorso con la squadra del presidente Tavassi, con il quale sono bastate poche parole per trovare l'intesa. Cercheremo di far divertire i tifosi puntando in particlar modo sui giovani con l'obiettivo di conservare la prestigiosa categoria". Parole altrettanto di elogio anche da parte del numero 1 del club giallorosso Tavassi:" E' un allenatore giovane e bravo sul quale abbiamo deciso di puntare per la serie D. C'è stata subito l'intesa su programmi ed obiettivi in particolare sui giovani che sono al centro del nostro progetto". Da oggi a Castellabate, parte la nuova era targata Gianluca Esposito © RIPRODUZIONE RISERVATA