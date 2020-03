Polisportiva Santa Maria, Pellegrino: “Felice di giocare dove sono cresciuto”

Campionato fermo, allenamenti fermi. Tutto fermo. E Alessandro Pellegrino, attaccante mobile e soprattutto adattabile anche come sterno di un 4-3-3, ha rilasciato alcune dichairazioni: “E’ un’esperienza molto costruttiva. Mi sta facendo crescere sia come calciatore che come persona per il semplice fatto di essere un gruppo di ragazzi di alto livello che ti fanno dare sempre il 100%”

“L’arma vincente è proprio il gruppo, perché credo che abbiamo dato prova che nei momenti più difficili, uniti tutti insieme siamo riusciti a superare molti ostacoli durante questo percorso. La mia passione nasce proprio da piccolino. A 4 anni già facevo parte della scuola calcio, una passione che viene da dentro innamorato di quel pallone e di quel rettangolo di gioco. Il mio momento più bello credo sia l’anno in cui con il Faiano riuscimmo a centrare la storica qualificazione ai playoff. Con quella squadra abbiamo scritto una pagina di storia di una società che prima di quel momento non era mai arrivata ad un traguardo come l’Eccellenza!”

Ultimo aggiornamento: 19:13

